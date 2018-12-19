Ветеринар объяснил, чем новогодняя мишура и хлопушки опасны для животных

Москва, 19 декабря. Новогодние украшения представляют большую опасность для домашних животных, рассказал кандидат ветеринарных наук и гендиректор ЗАО Кибела Павел Рахманин.

Кошки любят играть с мишурой и новогодними шарами, нередко они глотают украшения. По словам Рахманина, это заканчивается непроходимостью кишечника, если животное вовремя не прооперировать, оно погибнет

«Таких случаев в новогодние праздники очень много», — подчеркнул эксперт, его слова приводит издание «Слово и Дело».

Хлопушки и фейерверки создают праздник для человека, но являются источником беспокойства для животных. Громкие звуки могут вызвать стрессовое состояние у котов.

Рахманин посоветовал наряжать елку с учетом того, чтобы домашним питомец не пострадал. Он считает, что ради любимцев можно отказаться от мишуры и сделать гирлянды из цветной бумаги.