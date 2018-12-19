«Представьте, что Россия отменит решение Хрущева передать Крым?»: политолог рассказал, чем опасна автокефалия для Киева

Киев, 19 декабря. Украинские власти, которые вмешались в церковные дела с целью узаконить непризнанную Украинскую православную церковь Киевского патриархата, создают «опасный прецедент» для самих себя. Так считает украинский политолог Михаил Погребинский.

Политолог считает, что Россия может отменить решение Хрущева передать Крым Украине точно так же, как сейчас патриарх Константинопольский Варфоломей I отменяет акт 1686 года, который передал Киевскую метрополию под юрисдикцию Московского патриархата. Это чревато тем, что Киев больше не сможет заявлять какие-либо притязания на полуостров.

Погребинский допустил, что в качестве ответа на предоставление Украине автокефалии Россия, будучи правопреемницей СССР, «отменит то решение, которое незаконно было принято Хрущевым, чтобы получить какой-то свой партийный расклад в поддержку его любимого».

«Отменит решение, что Крым передается Украине. Вы что, готовы будете принять это как факт точно так же, как вы принимаете решение Варфоломея?» — отметил Погребинский в эфире украинского ТВ.

Политолог подчеркнул, что у украинских властей и Константинополя нет никаких аргументов, которыми они могли бы оправдать отмену решений XVII века. Тем самым, они демонстрируют политику двойных стандартов, которая уже стала визитной карточкой западных стран.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.