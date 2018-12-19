«Что бы они там ни вякали»: эксперт оценил ответ Путина на американские «придумки» по ДРСМД

Москва, 19 декабря. Военный эксперт оценил ответ президента России Владимира Путина Соединенным Штатам и НАТО, которые поставили Москве ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Полковник запаса Владимир Кошелев напомнил, что военный бюджет Вашингтона в 16 раз превышает российский. Кроме того, отметил эксперт, Москва не раз указывала НАТО на то, что альянс слишком близко подошел к российским границам. Он напомнил, что в военный блок включили государства, которые раньше входили в состав Советского Союза, и страны бывшего Варшавского договора.

«До Санкт-Петербурга, до границы с НАТО, 120 километров по прямой. Нас это беспокоит. Вы все эти годы наращивали проблему. Вы в 2002-м дали сигнал гонке вооружений, выйдя из Договора о противоракетной обороне», — приводит «Царьград» слова военного эксперта.

По словам Кошелева, сейчас, когда в адрес Москвы сыплются обвинения по ДРСМД, — самое подходящее время вспомнить о действиях США. Полковник запаса напомнил, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, в то время как европейские страны пытаются его сохранить, а также вышли из Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО.

«Недоговороспособная страна», — констатировал Кошелев.

Эксперт также выразил мнение, что в дальнейшем Вашингтон выйдет из ДРСМД, а потом не станет продлевать соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Кошелев отметил, что прозвучавшие на прошедшем заседании коллегии министерства обороны России заявления касались того, что представленные весной этого года новые вооружения постепенно становятся на боевое дежурство.

«Что бы они там ни вякали, ни посмеивались и так далее. Это ответ на все их хитрые придумки», — подчеркнул эксперт.

В октябре американский президент Донадльд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. По его словам, Россия якобы нарушает соглашение. Спустя время государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с заявлением, в котором призвал Москву вернуться к соблюдению договора в течение 60 дней. В противном случае, по его словам, США приостановят свои обязательства в рамках ДРСМД.

Накануне российский лидер принял участие в заседании коллегии военного ведомства страны. Глава государства подчеркнул, что появившиеся у России новые ракеты не нарушают договор, сообщил Infox.ru. Путин также добавил, что в случае выхода Вашингтона из ДРСМД Москва примет дополнительные меры по укреплению своей безопасности.