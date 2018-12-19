Волкер призвал Украину отказаться от продления военного положения

Киев, 19 декабря. Украине стоит придерживаться демократических принципов и не продлевать срок действия военного положения, введенного на территории 10 областей страны после провокации ВМСУ в районе Керченского пролива. Об этом заявил официальный представитель США по Украине Курт Волкер.

«Очень важно не продолжать во времени действие военного положения и придерживаться демократических принципов», — приводит комментарий Волкера пресс-служба украинского парламента.

Ранее Волкер, находящийся в настоящее время в Киеве, провел встречу с председателем Верховной рады Андреем Парубием. Волкер отметил, что Вашингтон поддерживает желание Украины укреплять боеготовность ВСУ, однако выступает против продления военного положения.

Напомним, в конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Нарушители опасно маневрировали, игнорируя предупреждения российских пограничников.

Моряки ВМСУ, а также координировавшие провокацию сотрудники СБУ были задержаны, против них возбуждены уголовные дела. Киевские власти вскоре после провокации ввели в 10 областях Украины военное положение. Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент в Керченском проливе, отметил, что обострение ситуации на Украине в преддверии выборов выгодно президенту страны Петру Порошенко, имеющему крайне низкий рейтинг одобрения.