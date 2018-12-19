Ле Пен назвала теорией заговора поиски «русского следа» в протестах во Франции

Париж, 19 декабря. Разговоры о возможном «русском» следе в акции протеста «желтых жилетов» и причастности правительства Франции к теракту в Страсбурге — это не что иное как теории заговора. Об этом рассказала глава оппозиционной французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Напомним, «желтые жилеты» начали выходить на улицы Франции с 17 ноября. Они высказывали свое недовольство ростом цен на топливо, снижением покупательной способности. Масштабные протесты сопровождались конфликтами с полицией, поджогами.

Ранее стало известно, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции ведет расследование о якобы причастности России к акциям протеста в стране. В Кремле назвали подобные обвинения клеветой.