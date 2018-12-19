«Сенаторская елка» в Симферополе собрала сотни талантливых детей со всего Крыма

Симферополь, 19 декабря. В преддверии Нового 2019 года более 800 одаренных и талантливых крымчан получили приглашения на «Сенаторскую елку», которая проходит под патронатом сенатора от Крыма Ольги Ковитиди.

Сенаторская елка традиционно зажгла свои огни в День Святого Николая в столице Республики. В числе приглашенных победители и призеры всероссийских, региональных, муниципальных, интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, олимпиад и соревнований. Ребят ждали подарки, новогоднее театрализованное представление, конкурсы и призы. По результатам учебного года юные крымчане, показавшие лучшие научные и учебные достижения, получат возможность пройти вступительные испытания для обучения в Классическом пансионе МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Сенаторская елка» — это уже ставший традиционным новогодний праздник, на который приглашены крымские отличники и отличницы, умники и умнички. В зале будущая интеллектуальная элита нашей молодой, стремительно развивающейся республики. Среди приглашенных будущие биоинженеры и робототехники, мехатроники и альтернативные энергетики, инженеры и сити-фермеры, физики и математики, химики и юристы, врачи и педагоги, ученые, будущие лауреаты Нобелевской премии», — отметила Ковитиди.

По ее словам, проект «Сенаторская елка» реализуется в Крыму четвертый год подряд. В числе призеров предыдущих лет проекта «Сенаторская елка» четверо крымчан, которые уже учатся в Москве в Классическом пансионе МГУ им. М.В. Ломоносова. Двое из четверых наших ребят, обучающихся в Москве, претендуют на получение Золотой медали. В 2019 году по результатам учебного года, с учетом личных достижений и итогового тестирования в Классическом пансионе МГУ еще двум крымчанам будет предоставлена возможность обучения в Москве.