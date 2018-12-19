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НАСА выразило благодарность военным РФ за спасение экипажа «Союза»

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НАСА выразило благодарность военным РФ за спасение экипажа «Союза»

Москва, 19 декабря. НАСА выразило благодарность российским военнослужащим за проведение поисково-спасательной операции после аварийной посадки космического корабля «Союз МС-10» в октябре. Об этом сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.

«В торжественной обстановке представители Роскосмоса и НАСА поблагодарили экипажи самолетов, вертолетов, поисково-спасательных машин и оперативный расчет управления посадки ЦВО», — говорится в сообщении.

Уточняется, что благодарность военным была выражена за выдающуюся поддержку в случае непредвиденных обстоятельств и поддержку экипажа. Торжественная церемония прошла в среду в Казахстане.

Авария на космическом корабле «Союз» произошла 11 октября. Один из блоков первой ступени не отделился от центрального блока вовремя и пропорол его. Находившиеся на борту корабля российский космонавт Алексей Овчинников и американец Ник Хейг успешно совершили аварийную посадку в Казахстане.

После аварии к поисково-спасательным работам были привлечены вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 ЦВО. 17 военнослужащих за проведение операции были представлены к государственным и ведомственным наградам.

Автор: Василий Котов
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