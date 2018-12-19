ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье | 19 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

ФСБ ликвидировала членов ИГ на Ставрополье Срочная новость: Федеральная служба безопасности России провела спецоперацию в столице Ставропольского края. Сотрудники ФСБ ликвидировали членов запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», оказавших сопротивление при задержании. Отмечается, что при проведении спецоперации ни один сотрудник сил безопасности не пострадал.

Нет оснований возвращаться: Володин заявил о возможном отказе от участия в ПАСЕ Российские парламентарии могут отказаться от подачи заявки на участие в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2019 году. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на финальном заседании пятой сессии Государственной думы России. Он отметил, что существуют противоречия между уставом и регламентом ПАСЕ, но регламент не собираются менять те страны, которые хотят, чтобы ПАСЕ играла роль политической структуры, а не Парламентской ассамблеи. Таким образом, организация сама себя дискредитирует тем, что позволяет лишать права голоса национальные делегации, отметил Володин и добавил, что к вопросу подачи новой заявки Госдума вернется в январе.

Второй тур президентских выборов стартовал на Мадагаскаре На Мадагаскаре стартует второй тур выборов президента республики. На всей территории страны избирательные участки открываются в 06.00. По словам министра обороны страны, для обеспечения безопасности на выборах задействованы более 20 тысяч сотрудников полиции. В ведомстве призвАли граждан приходить на избирательные участки, чтобы защитить свой выбор. Напомним, что в первом туре выборов президента страны никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. Действующий президент Мадагаскара Андри Раджоэлина не набрал нужного количества голосов и не прошел во второй тур.

День рождения Бандеры сделали официальным праздником на Украине Верховная рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в перечень включен день рождения украинского националиста Степана Бандеры. Отмечается, что в следующем году его официально отпразднуют 1 января, когда националисту исполнилось бы 110 лет. Также в перечень вошли дни рождения Валерия Лобановского, Казимира Малевича, Симона Петлюры и других известных личностей. При этом Минобразования Украины должно будет организовать проведение воспитательных уроков, посвященных указанным деятелям. Кроме того, к памятным датам Национальный банк Украины выпустит монеты, а «Украинская почта» — марки и конверты.