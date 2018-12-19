Эксперт объяснил рост числа тоскующих по СССР россиян

Москва, 19 декабря. Согласно данным негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», более 66% россиян сожалеют о распаде СССР. На протяжении последних 10 лет это значение не превышало 61%.

По мнению главы Фонда политических исследований Романа Могилевского, ностальгия россиян по Советскому Союзу является реакцией на проблемы социальной и экономической стабильности, а также связан с изменением образа жизни, который пришел с новым временем.

«Рост ностальгии — реакция на отношение к проблемам сегодняшним — память о прошлом как бы помогает компенсировать сложность проблем нашего дня. Ощущая ярко социальное неравенство и предчувствуя, что может начаться война — люди обращаются в недавнее прошлое», — сказал Могилевский в комментарии «КП».

Кроме того, рост ностальгии по СССР связан с тем, что новое время требует от людей прилагать больше «собственных усилий», так как опыт «свободного государства» многим дается сложно. Однако основной причиной динамики этих настроений являются внешние и внутренние вызовы, которые стоят перед государством.