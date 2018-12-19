Водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве, приговорили к 4 годам колонии

Москва, 19 декабря. Водителя автобуса Виктора Тихонова, въехавшего в в переход станции метро «Славянский бульвар» в Москве, приговорили к четырем годам колонии.

Приговор вынес сегодня Дорогомиловский суд столицы. Сторона гособвинения просила суд о пятилетнем сроке лишения свободы. Адвокаты водителя намерены обжаловать это решение. Что касается гражданских исков о компенсации морального и физического вреда, то их будут рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства, сообщает RT.

Напомним, трагедия у метро «Славянский бульвар» произошла 25 декабря минувшего года. Жертвами наезда автобуса стали четыре человека, еще 11 пострадали.