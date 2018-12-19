Сирия между миром и войной: для чего Госдеп США готов работать с РФ над решением конфликта в САР

Зампредставителя Госдепартамента США Роберт Палладино заявил о том, что Соединенные Штаты будто бы готовы к совместной с Россией работе над урегулированием сирийского конфликта. Так ли это на самом деле? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Об этом американский дипломат сообщил в ходе специально организованного брифинга. Во время своего выступления Палладино, тем не менее, также добавил, что, по мнению Вашингтона, единственной возможностью разрешить кризис в САР якобы является политический процесс в Женевском формате под руководством ООН.

«Мы продолжим быть вовлеченными в сирийское урегулирование вместе с ООН и другими участниками, в том числе с Россией, и мы продолжим поддерживать любые возможные усилия, направленные на то, чтобы этот процесс шел по политическому пути», — сказал заместитель представителя Госдепа.

Роберт Палладино, кроме того, отметил, что Соединенные Штаты возлагают надежды на специального посланника Организации Объединенных Наций по вопросам Сирии Стаффана де Мистуру, заключение которого о ходе переговорного процесса по САР очень ждут в Белом доме.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН, что данное заявление американской стороны совершенно не исключает того факта, что США по-прежнему не отказались от своих планов по свержению законного сирийского президента Башара Асада. Все дело лишь в том, что Вашингтон рассчитывает переместить решение ключевых вопросов по САР из Астаны и Сочи в Женеву, где он имеет наибольшее влияние.

«Женевский формат строится под дирижированием Соединенных Штатов, которые заинтересованы в том, чтобы все остальные переговорные процессы были свернуты, чтобы не было каких-то отдельных инициатив РФ или совместных соглашений России, Ирана и Турции в Сочи, Астане или на каких-то других площадках. Американцам нужно, чтобы все в Сирии развивалось под их контролем, а такое возможно лишь в рамках Женевского формата», — заметил эксперт.

США видят своим главным конкурентом Россию, которая имеет наибольший вес среди всех участников процесса разрешения сирийского конфликта. Вашингтон упорно пытается занять это место и развернуть дело в противоположную сторону. От реального политического диалога и стремительного налаживания жизни в САР, что было достигнуто во многом благодаря российским дипломатам, Госдепартамент рассчитывает вернуться к войне, нестабильности и, наконец, уничтожению действующего правительства арабской республики.

«В идеале американцы хотели бы добиться того, чтобы никаких других инициатив по сирийскому кризису, а также в отношении любых других горячек точек планеты не было совсем. Они продолжают попытки достичь этой цели. Поэтому им нужно, чтобы Россия прекратила играть роль локомотива или вообще хоть сколько-нибудь значимую роль в рамках урегулирования кризиса в Сирии. Для этого Соединенные Штаты и стараются загнать Москву в ту канву, в условиях которой дирижировать смогут только они, то есть — в Женеву», — пояснил политолог.

Соответственно, не стоит рассматривать эту показную озабоченность Вашингтона сирийской проблематикой как искреннее стремление помочь добиться разрешения конфликта и принести в эту страну мир путем объединения усилий с другими государствами, включая даже РФ. Это, конечно, не так, уверен собеседник ФАН. Американцы всегда действовали, исходя лишь из собственных интересов, и данная ситуация не исключение.