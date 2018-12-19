«Одноклассники» устроят пользователям собственный «Голубой огонек»

Москва, 19 декабря. Социальная сеть «Одноклассники» планирует провести свою собственную новогоднюю трансляцию, которая будет идти с 31 декабря по 1 января.

Особенностью шоу «Настоящий Новый год» станет то, что его программа будет полностью составлена самими пользователями, которые выберут артистов, помогут подобрать декорации и даже определят отдельные сцены «Настоящего нового года».

Так, например, уже известно, что многие пользователи хотят видеть звезд, которые будут резать салаты, жонглировать мандаринами и исполнять любимые песни. Впрочем, некоторые сценки будут более оригинальными. Так, например, Эмин и Денис Клявер устроят гонки с тележками в супермаркете, а Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина раздадут подарки на катке. Известно также, что в новогоднем шоу примет участие певицы Максим и Елка, а также резиденты Comedy Club Тимур Родригез и Александр Ревва, сообщает блог «Одноклассников» INSIDEOK.

«Настоящий Новый год» начнется 31 декабря в 22.00. Посмотреть его можно будет в группе «Все ОК» в «Одноклассниках», а также в эфире телеканала «Мир».