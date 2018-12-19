У России много возможностей для ответа: Шаманов предостерег США от размещения базы на Украине

Министерство иностранных дел РФ пообещало США адекватный ответ в случае появления на Украине американской военной базы, заявил замглавы профильного ведомства Григорий Карасин. По словам дипломата, появление военного объекта в соседней стране «неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе».

«Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать», — цитирует Карасина РИА Новости.

Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия обладает достаточными силами и средствами, чтобы адекватно отреагировать на появление военной базы США на границе с Российской Федерацией. По его словам, Москва проанализирует ситуацию и примет все необходимые меры. Российский политик предостерег США от размещения базы на Украине.

«У нас для этого [ответа] много возможностей. Предполагать можно самые различные варианты. В настоящий момент нет необходимости это делать. Как говорится, поживем — увидим. В любом случае подобные действия не останутся без ответа», — говорит член нижней палаты парламента.

Собеседник агентства также выразил уверенность, что размещение объекта должно быть согласовано Вашингтоном с российской стороной. Парламентарий предположил, что после предостережения МИД американцы сделают ответный ход. Каким он будет — покажет время.

«В идеальном варианте в таких случаях проводятся консультации как минимум дипломатические. Ведется поиск каких-то решений. Мы вынесли предупреждение, посмотрим теперь на реакцию американцев», — продолжает депутат Госдумы.

В заключение он дал оценку действиям Киева, который направил корабли ВМСУ в Керченский пролив. Украинские корабли отказывались подчиняться приказам российских пограничников и совершали опасные маневры.

«Это была провокация, направленная на дестабилизацию обстановки в этом регионе», — резюмировал Владимир Шаманов.

Напомним, украинские суда и моряки были задержаны 25 ноября за незаконное пересечение российской границы. Против экипажа были возбуждены уголовные дела, ведется следствие.