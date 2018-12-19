Госдума РФ завершила осеннюю сессию 

Москва, 19 декабря. В Госдуме России завершилось последнее пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В финале последнего пленарного заседания прозвучал гимн Российской Федерации.

Депутатам предстоит провести последнюю рабочую неделю в своих избирательных округах.

Весенняя сессия Государственной думы начнется 9 января и продлится до 29 июля 2019 года.

Как передавал корреспондент ФАН, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Госдуме вручил парламентариям правительственные награды — медали Столыпина I и II степеней, почетные грамоты, а также благодарности кабинета министров РФ.