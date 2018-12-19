Киев, 19 декабря. Государственная служба статистики Украины зафиксировала убыль населения в стране. По данным службы, за 10 месяцев 2018 года на Украине стало почти на 200 тысяч меньше жителей.

Как уточняется, к 1 ноября на Украине насчитывалось 42, 198 миллиона человек. Это на 187,9 тысячи человек меньше, чем в начале года. Главной причиной сокращения населения специалисты считают смертность: с января по октябрь соотношение умерших и новорожденных составило 100 к 59.

При этом эксперты считают, что статистические данные не соответствуют действительности и завышены. По их расчетам, постоянно на Украине проживают менее 40 миллионов человек. Единственный раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году. Тогда в стране проживало 48,457 миллиона человек.

Ранее украинские социологи подсчитали, что каждую минуту с Украины на заработки за границу уезжают два человека, за полгода из страны выехало порядка 440 тысяч человек. Согласно прогнозам ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 30%.

В настоящее время Украина находится на грани экономического кризиса. Пришедшие в результате государственного переворота к власти политики так и не смогли стабилизировать обстановку в стране. На Украине регулярно растут цены на продукты, платными становятся медицинские услуги, повышаются тарифы ЖКХ, при этом зарплаты граждан не становятся выше.

Чтобы получить хорошо оплачиваемую работу, граждане страны все чаще выезжают за рубеж. Тенденция наиболее популярна среди молодежи. Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что Украина была признана самой бедной страной континента.