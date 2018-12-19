Бывший президент РФС прокомментировал уход Мутко с поста главы союза

Москва, 19 декабря. Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал Федеральному агентству новостей уход Виталия Мутко с поста главы организации.

«Что касается решения Мутко, думаю, оно правильное. Может быть, даже немного затянувшееся, потому что изначально он планировал уйти через полгода, но потом эти сроки продлили дальше. Он понимал, что больше чем полгода такая отрасль, как российский футбол, не может оставаться без руководства. Он надеялся, что удастся разрешить все свои проблемы с Международным Олимпийским комитетом. Очевидно, что этого не случилось, и поэтому он покинул пост. Опять же, с моей точки зрения, решение абсолютно оправданное: занимать пост и не управлять процессом неприемлемо. Знаю, что все решения, которые нужно было принимать, включая операционные решения, необходимо было ездить к нему, согласовывать. Это, конечно, отвлекало его от дел — у него новая задача государственной важности. С другой стороны, это ставило руководителей РФС в неудобное положение, они не могли ничего сами решить, какую-то инициативу проявить», — считает Колосков.