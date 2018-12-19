Верховная рада приняла календарь памятных дат и юбилеев 2019 года, согласно которому официальными праздниками на Украине станут 110-летие со дня рождения Степана Бандеры, 75-летие боя Украинской повстанческой армии (УПА1 — запрещена в РФ) против Красной армии под Гурбами, 5-летие освобождения городов Восточной Украины от «российской оккупации» и так далее.

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, возглавляющий Центр исследования общественных процессов, назвал этот календарь «календарем важных дат», которые простые украинцы не обязаны отмечать.

«Это продолжение государственной политики. Ничего нового здесь нет. Это памятные даты. Государство выделит средства на их празднование», — сказал Ковтун в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам защитника Киева на российском телевидении, это «позиция государства, которую украинцы должны разделять», но это не означает, что 1 января вместо Нового года все должны праздновать юбилей Бандеры.

Донецкий политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов согласился со словами Вячеслава Ковтуна.

«Да, Вячеслав правильно сказал — это продолжение украинской политики по возвеличиванию Бандеры, УПА и прочих националистов. Но заметьте, несколько лет все украинские эксперты в вашей студии ее отрицали. А сегодня, если им скажут поддерживать свастику, они ее будут поддерживать», — заметил Владимир Корнилов.

И, как ни странно, Ковтун не стал с этим спорить, сказав, что «будет, как большинство, поддерживать свастику».

«Это правильная позиция, это государственническая позиция», — заявил Вячеслав Ковтун.

«До куда ты можешь дойти в этом своем государственничестве? — поинтересовался у украинца ведущий политического ток-шоу Анатолий Кузичев. — Сначала Бандера, потом будет свастика.. И это не просто слова, это исторический опыт, это знание».

1 Организация запрещена на территории РФ.