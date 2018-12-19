Киев, 19 декабря. Нацбанк Украины принял решение о ликвидации украинской «дочки» ВТБ.

Как заявили в пресс-службе регулятора, решение об отзыве банковской лицензии было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Нацбанк принял соответствующее решение 18 декабря, сообщает ТАСС.

По словам представителей регулятора, украинская«дочка» ВТБ была отнесена к категории неплатежеспособных банков, поскольку владельцы банка якобы не повышали его ликвидность, а также «нарушали банковское законодательства страны».

Так, 27 ноября Нацбанк Украины признал «ВТБ банк» неплатежеспособным банком. В нем была введена временная администрация.

Напомним, весной 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в отношении пяти банков с российским госкапиталом ограничительные санкции. Санкции касались «ВТБ банка», «БМ банка», Сбербанка, «Проминвестбанка», VS Bank.