Москва не дремлет: эксперт рассказал, как опыт борьбы с ИГ в Сирии поможет России в Африке

Москва, 19 декабря. Международному сообществу пора обратить внимание на становящуюся все более и более острой проблему терроризма в Африке. В то время как европейские страны демонстрируют неповоротливость и не справляются с растущей на Черном континенте угрозой, свое слово может сказать Россия, имеющая успешный опыт борьбы с экстремистами в Сирии, уверен политолог Андрей Кошкин.

«Россия всегда работает на упреждение, в том числе в таких важных вопросах как борьба с терроризмом. Мы также стараемся предупреждать международную общественность о всей серьезности рисков, призывая к формированию международного фронта борьбы с терроризмом», — напомнил эксперт Ассоциации военных политологов в интервью «Экономике сегодня».

Кошкин подчеркнул, что «Москва не дремлет, анализируя ситуацию в Африке» в режиме реального времени. Кроме того, Россия уже предлагает конструктивные и эффективные методы решения проблем Черного континента.

Политолог отметил, что Россия, имеющая успешный опыт борьбы с террористами запрещенной в РФ организации ИГ1 в Сирии, не оставит без внимания угрозу терроризма в Африке.

Напомним, как ранее неоднократно указывали африканисты и эксперты-международники, отношение России к сотрудничеству с африканскими странами кардинально отличается от того подхода, который на Черном континенте используют США.

В то время как Вашингтон создает искусственные точки конфликтов в Африке, Москва возвращает свое влияние на Черном континенте, помогая африканским странам преодолевать гражданские конфликты, бороться с терроризмом и развиваться.

1 Организация запрещена на территории РФ.