Госдума приняла закон, призванный сократить число фиктивных браков в России

Москва, 19 декабря. Госдума Российской Федерации приняла закон по исключению случаев злоупотребления иностранцами и лицами без гражданства правом получения разрешения на временное проживание (РВП) в России.

Данная инициатива направлена на исключение случаев злоупотребления правом получения РВП в стране без учета одобренной кабинетом министров РФ квоты и на сокращение числа фактов регистрации фиктивных браков​​​.

Закон предусматривает, что РВП в стране без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в регионе РФ по месту жительства россиянина.

Параллельно предлагается не распространять ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания, на временно проживающего в РФ иностранца, получившего статус участника Госпрограммы по оказанию помощи добровольному переселению соотечественников, проживающих за пределами РФ, или в связи с переездом иностранца на новое место жительства супруга, родителя или ребенка.