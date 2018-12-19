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Дипломаты выясняют причину гибели россиянина в украинской колонии

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Дипломаты выясняют причину гибели россиянина в украинской колонии

Киев, 19 декабря. Посольство РФ в Киеве подтвердило гибель россиянина Валерия Иванова, который скончался в колонии Дрогобича (Львовская область).

«Нам известно и гибели гражданина России Валерия Иванова в колонии Дрогобича. Этот трагический случай находится на контроле генконсульства РФ во Львове», — отметили в посольстве.

По словам российских дипломатов, в настоящее время причина гибели гражданина России выясняется, передает ТАСС.

Ранее представитель Луганской народной республики в подгруппе по гуманитарным вопросам Ольга Скобцева рассказала о гибели россиянина в колонии Дрогобича. По ее словам, Иванов, который получил тюремный срок за то, что сражался в армии ЛНР, погиб от побоев надзирателей. Он находился в списке на обмен, однако в последний момент Киев исключил его оттуда. Другие подробности трагического происшествия не приводятся.

Автор: Антон Соолов
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