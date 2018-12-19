В Кремле отреагировали на просьбу Памелы Андерсон запретить отлов косаток

Москва, 19 декабря. Известная американская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай. В Кремле прокомментировали письмо американской кинодивы.

Послание Андерсон на русском и английском языках опубликовано на сайте фонда актрисы.

«В этом году я отправила письмо президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой остановить отлов диких морских млекопитающих, косаток и белух для экспорта в Китай и их использование в океанариумах», — говорится в послании.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что с письмом Андерсон еще не знаком. Однако, по его словам, Кремль обратится к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос отлова косаток и белух.

«Мы знаем, что защитники бьют тревогу. Мы хотим обратиться к недавно избранному губернатору Приморья, чтобы он занимался этой проблемой», — сказал политик.

По словам Пескова, Кремль в курсе ситуации, которая сложилась в Находке, где в настоящее время обитает большое количество китов и белух. Пресс-секретарь российского президента выразил сожаление, что вылов китов и белух по российскому законодательству никак не запрещен.