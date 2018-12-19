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Домашний тариф и в Крыму, и во Владивостоке: Госдума отменила роуминг в России

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Домашний тариф и в Крыму, и во Владивостоке: Госдума отменила роуминг в России

Москва, 19 декабря. Государственная дума РФ в окончательном чтении приняла закон об отмене национального роуминга. Теперь при оплате услуг связи на всей территории России будет применяться единый тариф.

«Находясь в любой точке РФ — Москве, Владивостоке, Калининграде или Крыму, граждане смогут звонить по своему домашнему тарифу», — отметил глава комитета по информационной политике Леонид Левин.

Изменения, напомним, внесены в закон «О связи». Отмена национального роуминга в России, как неоднократно подчеркивали авторы инициативы, не приведет к росту цен на услуги связи. Закон начнет действовать уже с 1 июня будущего года.

Автор: Федор Веснин
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