В МИД РФ назвали ошибкой решение Украины расторгнуть договор о дружбе с Россией

Москва, 19 декабря. Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал ошибкой решение властей Украины расторгнуть договор о дружбе с РФ.

Дипломат отметил, что договор о дружбе между РФ и Украиной является правовой базой двусторонних отношений, который регулирует взаимодействие во всех сферах сотрудничества.

«Его расторжение Киевом — это большая ошибка, которая, безусловно, будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия», — отметил Карасин.

Он также добавил, что в разрыв договора о дружбе нанесет ущерб простым украинцам, однако данный факт «не волнует» нынешние власти Украины, которые готовы пожертвовать будущим страны ради политических амбиций, передает РИА Новости.

Напомним, в начале сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе с Россией. По словам Порошенко, Киев не намерен разрывать договор о дружбе с РФ, а просто не будет его продлевать. Срок действия договора истекает 1 апреля 2019 года.