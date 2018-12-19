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Роскосмос определился с обликом новой сверхтяжелой ракеты

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Роскосмос определился с обликом новой сверхтяжелой ракеты

Москва, 19 декабря. Роскосмос определил облик новой российской сверхтяжелой ракеты. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

Члены президиума научно-технического совета (НТС) провели заседание, на котором обсудили проект концепции программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК). Основные результаты работы по проекту доложил глава Центра проективрования ракетно-космических комплексов РКК «Энергия» Игорь Богачев, а генконструктор по средствам выведения и наземной космической инфраструктуре Александр Медведев рассказал о проблемных вопросах и путях их решения.

«По итогам заседания президиум НТС определил приоритетный проект КРК СТК», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что окончательные варианты технического облика комплекса, а также технико-экономическое обоснование проекта и программы представят российскому руководству в начале следующего года.

Автор: Данила Копп
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