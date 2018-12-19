Украина будущего: политологи предсказывают отмену выборов президента-2019. ФАН-ТВ

В редакции Федерального агентства новостей состоялось первое заседание пресс-клуба «Украина будущего». Известные политологи и аналитики обсудили главные итоги года для Украины и дали свой прогноз на ближайшие месяцы. По мнению участников встречи, нынешний год стал провальным для страны по всем направлениям, зато киевский режим преуспел во многом.

«Удалось полностью подавить протестное движение на Украине. Социальных протестов не видно. По сравнению с 2014 годом стоимость газа возросла почти в десять раз, электроэнергии — в пять раз. Стоимость жизни выросла в несколько раз, при этом пенсии выросли на 60-70%. Люди опрокинуты в нищету, однако мы не видим никаких Майданов, никаких протестных акций. Совершенно понятно, что киевская власть жесточайшими репрессиями подавила инакомыслие», — рассказывает Лариса Шеслер, руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

Бесспорным достижением для президента [Украины] Петра Порошенко, кажется, поставившего перед собой цель навсегда рассорить братские украинский и русский народы, по мнению эксперта, стало присуждение «Газпрому» выплат в размере 2,56 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза», поставка старых американских противотанковых ракетных комплексов Javelin и, конечно, создание единой церкви на Украине.

«Автокефалия как таковая — незаконная раскольническая, омерзительная. С этим Филаретом 2.0, абсолютно невыразительным Епифанием-Думенко во главе, смешная, понятная для всех как политический проект — но все равно она состоялась, даже при участии двух митрополитов-предателей из УПЦ МП», — отмечает Богдан Безпалько, политолог, политический аналитик, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

В своей главной цели — отдалить Украину от России — Петр Порошенко преуспел на все сто, констатируют эксперты. Из-за безрассудной политики киевского режима украинцы любыми путями пытаются бежать из страны.

«Весь пассионарный электорат, все те люди, которые не сели по какой-то причине в тюрьму, не стали политическими узниками, а сбежали от преследований на территорию России или Европы, вынуждены искать счастья в Польше, Германии, Российской Федерации, других странах. И, что самое интересное, они очень немалые деньги присылают на территорию Украины. То есть мы видим, что, по-моему, только в этом году до 10 млрд долларов поступления на территорию Украины валютной выручки — это деньги «заробитчан», которые они присылают своим родственникам. Это очень поддерживает украинское государство», — рассказывает Сергей Веселовский, политический обозреватель информационного агентства News-Front.

В этом году Украина оказалась фактически на грани дефолта. Правительство безуспешно пытается выбить кредиты из МВФ и погасить бешеные проценты по кредитам.

«Украина превращается даже не в аграрную империю, а в страну третьего мира на уровне Африки по экономическим показателям. Провалы колоссальные. Посмотрите на состояние дорог, на социальное состояние населения. Сегодня цифру обозначили, что доходы населения составляют 82% от 2013 года. Пять лет прошло, и даже до сих пор не могут выйти на предмайданный уровень», — констатирует Богдан Безпалько.

За год рейтинг Петра Порошенко снизился до 10%. В результате президент Украины так и не смог ввести военное положение во всех регионах страны и добился лишь его имитации.

«То, что его не поддерживают даже в Виннице, где он фонтаны строил, набережные и прочим популизмом занимался, — это очевидный провал», — говорит Александр Роджерс, публицист, блогер.

31 марта 2019 года – дата первого тура выборов нового украинского президента. Политолог Богдан Безпалько сомневается в том, что они состоятся.

«Военное положение, которое ввел Порошенко, хоть и частичное, и временное, всегда может быть расширено на всю территорию страны и продлено либо на какой-то срок, либо на неопределенный срок. То есть Порошенко просто останется у власти благодаря изменению статуса военного положения без выборов — отменят выборы», — рассуждает Безпалько.

Публицист Александр Роджерс не ждет, что выборы на Украине будут честными. Это показал опыт 2014 года, когда были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней и победу одержал Петр Порошенко, рейтинг которого составлял всего 4%.

«Я не исключаю варианта, что дойдет до физического устранения определенных кандидатов. Это может быть списано на козни России и тому подобные вещи. Весь опыт последних пяти лет показывает, что Запад своему любимому маленькому кровавому диктатору Порошенко прощает любые преступления, которые тот осуществляет против журналистов, свободы слова, свободы мысли», — отмечает Роджерс.

Другие эксперты прогнозируют победу лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, в которой народ начинает видеть альтернативу киевскому режиму. Однако новый президент, каким бы он ни был, едва ли внесет потепление в отношения России и Украины.

«Во второй тур может выйти, например, Тимошенко и Зеленский. Казалось бы, клоун, абсолютно ничтожный, нулевой политик, но вполне возможно, что на него может поставить Запад. Абсолютно любой политик, который придет после выборов, будет хуже Порошенко. Даже если Порошенко придет после 31 марта, он будет хуже сегодняшнего Порошенко», — говорит Лариса Шеслер.

По мнению профессора СПбГУ Станислава Ткаченко, до выборов киевский режим будет провоцировать новые конфликты с ДНР и Россией, однако на широкомасштабное военное наступление в Донбассе не решится.

«Может быть либо военная провокация Украины на российских границах такого масштаба, что Россия минимум отзовет своих дипломатов, может быть, разорвет дипломатические отношению, скажем, по отношению к Крымскому мосту. Либо второе, к сожалению, еще более трагичное: я думаю, что надо опасаться за жизнь российских дипломатов на Украине», — рассуждает Станислав Ткаченко, доктор экономических наук, профессор СПбГУ, руководитель магистерской программы «Дипломатия РФ и зарубежных государств».

Участники встречи не сомневаются: ближайшие месяцы на Украине обещают быть горячими. Положение дел в стране эксперты обсудят на очередном заседании пресс-клуба в январе.