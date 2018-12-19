НБУ надеется нарастить валютные резервы до 20 млрд долларов благодаря новым кредитам

Киев, 19 декабря. Национальный банк Украины (НБУ) рассчитывает на увеличение международных резервов до 20 млрд долларов по окончании текущего года благодаря новому кредитному траншу от Международного валютного фонда (МВФ), гарантий Всемирного банка на 750 млн долларов, а также финансирования со стороны Европейской комиссии на общую сумму 1 млрд евро. Об этом в среду сообщила пресс-служба НБУ.

По данным украинского регулятора, киевские власти могут увеличить международные резервы до примерно 20 млрд долларов по результата уходящего года, что превышает последний прогноз НБУ, и поддерживать их на надлежащем уровне в будущем году.

Руководитель НБУ Яков Смолий заявил, что новая программа взаимодействия с МВФ стала «крайне важным сигналом для украинцев и международных инвесторов».

Напомним, совет директоров МВФ в минувший вторник ратифицировал соглашение по кредитному механизму stand by в поддержку всеобъемлющей экономической программы Украины в размере 3,9 млрд долларов на срок в год и два месяца. Планируется, что первый транш финансовой помощи в размере 1,4 млрд долларов будет предоставлен Украине, по предварительным данным, до 25 декабря текущего года.

Остальная часть будет переводиться по результатам проводимых каждые шесть месяцев обзоров экономической ситуации в стране. Как подчеркнули в МВФ, в рамках этой программы усилия «будут сфокусированы на четырех ключевых задачах»: ужесточение налогово-бюджетной политики, сокращение инфляции при сохранении гибкого обменного валютного курса, укрепление финансовой сферы, а также структурные реформы.