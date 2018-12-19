Чьи интересы защищает Вашингтон: эксперт назвал ключевые вопросы РФ к США по Сирии

Москва, 19 декабря. США заявляют о готовности сотрудничать с Россией по сирийскому вопросу, но только на своих условиях, однако Москве важно понимать, чьи интересы Вашингтон защищает в САР. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он указал на то, что Штаты не воспринимают всерьез астанинский формат, отдавая приоритет переговорам в Женеве.

«Скорое изменение конституции и фактически изменение государственного устройства Сирии — то, что нужно Вашингтону», — подчеркнул специалист.

По словам Брутера, к США у российской стороны очень много вопросов. В частности, почему они отказываются уходить с территории республики, хотя действуют там без приглашения Дамаска, что они планируют делать в районах, населенных преимущественно курдами, также, какие цели они преследуют, желая скорее запустить работу конституционной комиссии.

Эксперт подчеркнул, что у РФ и США разные приоритеты в Сирии, и американский подход по созданию в Сирии фактически параллельного государства просто недопустим.

«А если Штаты завтра захотят провозгласить независимость сирийского Курдистана, тогда что? Они контролируют эту территорию с военной точки зрения вместе с курдами», — отметил Брутер в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Это, как пояснил он, вызывает неприятие не только со стороны сирийского правительства, но и со стороны Турции, Анкара уже грозилась начать там военную операцию.