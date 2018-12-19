Политолог бросил стакан в польского эксперта на программе Соловьева

Москва, 19 декабря. Российский политолог Дмитрий Куликов кинул стакан в польского эксперта Якуба Корейбу, который не давал ему договорить. Инцидент произошел во время программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Во время программы стороны обсуждали тему Украины. Польский эксперт постоянно перебивал выступающих. Когда российский политолог Дмитрий Куликов рассказывал о признании Южной Осетии и Абазии в контексте украинского кризиса, Корейба в очередной раз прервал эксперта. А когда тот попытался продолжить, заглушал его слова криками.

Куликов не выдержал и кинул под ноги Корейбы стакан с водой. При этом польский эксперт не пострадал. Российский политолог при этом заявил, что намеренно бросил стакан на пол.

Ведущий программы, журналист Владимир Соловьев также неоднократно обращался к Корейбе с просьбой перестать перебивать других участников программы.

«Вы пришли орать. Орите в Польше. Вы сейчас позорите польский народ», — подчеркнул Владимир Соловьев.

Напомним, что Корейба неоднократно пытается провоцировать гостей российских политических ток-шоу своим провокационным поведением. Так, в одной из программ он снял туфлю и стал стучать ей по столу.

Ранее во время перерыва одной из передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» депутат Александр Хинштейн и лидер ЛДПР Владимир Жириновский устроили перепалку. После программы Хинштейн заявил, что Жириновский оскорблял его, однако успокоился, когда политик начал снимать лидера ЛДПР на телефон.