Названы самые угоняемые в РФ автомобили

Москва, 19 декабря. Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили по итогам девяти месяцев 2018 года. Чаще всего, по данным страховщиков, своих машин лишались владельцы Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Абсолютным лидером по количеству угонов оказалась Toyota Camry. Она возглавила рейтинги страховых компаний «МАКС» и «Росгосстрах», а также стала одним из лидеров в статистике «Ренессанс страхования» и компании «РЕСО-Гарантии».

Также часто злоумышленники угоняли автомобили Kia Rio, Ford Focus и Toyota Land Cruiser. Среди отечественных машин в статистиках значатся ВАЗ 2121, ГАЗ и УАЗ Patriot, передает РИА Новости.

Как пояснил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК «МАКС» Евгений Попков, количество угонов напрямую зависит от популярности машин на рынке: чем чаще покупают модель, тем чаще она будет появляться в статистике.

При этом в целом эксперты отмечают снижение числа угонов в Москве и Петербурге. В 2015 году машины в столице угоняли в 1,5 раза чаще.