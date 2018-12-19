Москва, 19 декабря. Неизвестные хакеры похитили и выложили в Сеть переписку европейских дипломатов, которая велась несколько лет и затрагивала вопросы, в том числе связанные с Россией, передает The New York Times.

Информацию о распространении переписки изданию подтвердила фирма экс-сотрудников Агентства национальной безопасности США Area 1. Журналисты NYT смогли ознакомиться с рядом сообщений.

Как они утверждают, в переписке дипломаты ЕС обсуждали прошедшую в июне в Хельсинки встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В частности, в опубликованных сообщениях говорилось о консультациях США и ЕС по поводу возможного допроса российскими следователями американских граждан, причастных к противоправной деятельности в отношении РФ.

Этот вопрос поднимался на встрече лидеров, представители США заверили европейских коллег, что согласие Трампа будет «ужато», чтобы исключить возможность допросов американских граждан. Также в переписке обсуждалось участие главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в международной встрече в Австрии по освоению космического пространства. Как пишет NYT, в отношении Рогозина действовали санкции, и дипломаты решали, разрешать ли ему участие во встрече.

Кроме того, согласно сообщениям, представители ЕС обсуждали отношения США и Китая, затрагивали вопросы кибербезопасности. В Area 1 считают, что похитить переписку дипломатов могли китайские хакеры.