Украина внесла в обменный список убитого в Львовской тюрьме россиянина

Киев, 19 декабря. Погибший в тюрьме Львова российский доброволец, который участвовал в конфликте в Донбассе на стороне ЛНР, был включен Украиной в обменный список. Об этом рассказала представитель Луганской народной республики в Контактной группе по Донбассу Ольга Кобцева.

«В новом списке на обмен от Киева фамилия убитого во львовской тюрьме Валерия Иванова по-прежнему значится! В список включены люди, которые якобы полностью верифицированы Украиной, они живы и готовы быть переданы ЛНР», — цитирует ТАСС Кобцеву.

Она отметила, что обменный список был предоставлен украинским представителем в Контактной группе Ириной Геращенко, что свидетельствует об отношении киевских властей к обмену пленными.

Напомним, ранее стало известно, что в карцере львовской тюрьмы скончался от побоев россиянин Валерий Иванов. Власти ЛНР намерены потребовать от Киева выдать тело Иванова.