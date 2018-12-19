Власть на Украине поменяется — все это уберется: Азаров о празднике в честь дня рождения Бандеры

В постановлении Верховной рады о праздниках в следующем году говорится, что день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН-УПА11, организация запрещена в Российской Федерации) Степана Бандеры с 2019-го будет отмечаться официально.

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова подобное решение народных депутатов нисколько не удивило. Более того, по его словам, потом национальным праздником сделают еще и день рождения Филарета — почетного патриарха неканонической Православной церкви Украины.

«Бандера был официальным гауптманом гитлеровской армии, — сказал Федеральному агентству новостей экс-премьер-министр Украины. — Его люди организовывали погромы евреев в Львове и осуществляли очень много других негативных действий».

Как заявил Азаров, спокойно относиться к тому, что в честь коллаборациониста с гитлеровцами будет отмечаться национальный праздник, нельзя. Особенно учитывая то, сколько украинцев погибло во время Великой Отечественной войны — по другую сторону баррикад.

«Это маразм полный, — отметил бывший депутат Верховной рады нескольких созывов. — Даже комментировать не хочется. Тут все это так очевидно. Они же на выборы идут, поэтому все идеи однотипные, одного порядка. Все ради выборов».

В заключение Азаров выразил уверенность, что «когда власть [на Украине] поменяется, все это уберется, безусловно».

1 января 2019 года исполнится 110 лет со дня рождения Бандеры, в честь которого, кстати, ранее Львовским областным советом был назван предстоящий год.

В украинских СМИ при этом говорится о том, что государственным праздником будет сделан и день рождения другого националиста — Симона Петлюры (22 мая 2019-го исполнится 140 лет со дня его появления на свет).

Свое мнение по поводу решений ВР высказал также публицист, интеллектуал, политолог Анатолий Вассерман.

1 Организация запрещена на территории РФ.