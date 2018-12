Хорошо, что в США это понимают: в Госдуме отреагировали на публикацию о последствиях удара «Борея»

Российские подводные лодки типа «Борей» могут внезапно всплыть рядом с Гавайскими островами и нанести удар по Нью-Йорку или Вашингтону. И таким образом главные сооружения властей США — Пентагон, Белый дом и Капитолий — будут стерты с лица земли. Об этом написало американское издание We Are the Mighty, пытаясь смоделировать последствия открытого противостояния Москвы и Вашингтона.

В статье сообщается, что всего один «Борей» за полный пуск может уничтожить до 100 американских городов или крупных промышленных зон. Мощь отечественных ракет «Булава» назвали «по-настоящему чудовищной».

Хотя авторы публикации утверждают, что РФ не планирует использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов, они считают, что наличие у Москвы сильного подводного флота — серьезный сигнал для Белого дома.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя статью американского издания Федеральному агентству новостей, отметил: российские подлодки по праву считаются лучшими в мире, и «хорошо, что на это обращают внимание».

«Сегодня Российская Федерация является полноправной хозяйкой подводного мира, и наши подлодки являются лучшими в мире. То, что им дают объективную оценку, это правильно. Нам бы самим не хотелось об этом напоминать, потому что нашу страну и так часто рассматривают в качестве какого-то «агрессора», который пытается всех пугать дубинками. То, что американские специалисты это понимают, очень хорошо», — рассказал парламентарий.

Собеседник ФАН усомнился в том, что будет реальный вооруженный конфликт между РФ и США, добавив, что американцы просто создают информационную волну.

«Не будет никакого открытого противостояния. Американцы лишний раз пытаются нагнетать обстановку и провоцировать информационное пространство. России не надо почивать на лаврах, не надо успокаиваться и впадать в гонку вооружений, а стоит работать. Безопасность своего государства мы должны обеспечивать с минимальными затратами, но эффективно», — подчеркнул он.

Шерин напомнил о том, что США повсеместно размещают военные базы, пытаясь показать свою силу, хотя это не является адекватным способом реализации госбюджета и обеспечения национальных интересов.