Хорошо, что в США это понимают: в Госдуме отреагировали на публикацию о последствиях удара «Борея»
Российские подводные лодки типа «Борей» могут внезапно всплыть рядом с Гавайскими островами и нанести удар по Нью-Йорку или Вашингтону. И таким образом главные сооружения властей США — Пентагон, Белый дом и Капитолий — будут стерты с лица земли. Об этом написало американское издание We Are the Mighty, пытаясь смоделировать последствия открытого противостояния Москвы и Вашингтона.
В статье сообщается, что всего один «Борей» за полный пуск может уничтожить до 100 американских городов или крупных промышленных зон. Мощь отечественных ракет «Булава» назвали «по-настоящему чудовищной».
Хотя авторы публикации утверждают, что РФ не планирует использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов, они считают, что наличие у Москвы сильного подводного флота — серьезный сигнал для Белого дома.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя статью американского издания Федеральному агентству новостей, отметил: российские подлодки по праву считаются лучшими в мире, и «хорошо, что на это обращают внимание».
«Сегодня Российская Федерация является полноправной хозяйкой подводного мира, и наши подлодки являются лучшими в мире. То, что им дают объективную оценку, это правильно.
Нам бы самим не хотелось об этом напоминать, потому что нашу страну и так часто рассматривают в качестве какого-то «агрессора», который пытается всех пугать дубинками. То, что американские специалисты это понимают, очень хорошо», — рассказал парламентарий.
Собеседник ФАН усомнился в том, что будет реальный вооруженный конфликт между РФ и США, добавив, что американцы просто создают информационную волну.
«Не будет никакого открытого противостояния. Американцы лишний раз пытаются нагнетать обстановку и провоцировать информационное пространство. России не надо почивать на лаврах, не надо успокаиваться и впадать в гонку вооружений, а стоит работать. Безопасность своего государства мы должны обеспечивать с минимальными затратами, но эффективно», — подчеркнул он.
Шерин напомнил о том, что США повсеместно размещают военные базы, пытаясь показать свою силу, хотя это не является адекватным способом реализации госбюджета и обеспечения национальных интересов.
«Мы должны понимать: если РФ не размещает военные базы вокруг Америки, это не значит, что мы не способны держать под контролем ситуацию. Строительство подводных лодок, которые могут скрытно приближаться на расстояние нанесения удара по территории противника и наносить ощутимый ядерный удар, — наиболее эффективное и рациональное использование денежных средств, нежели содержание огромного количества военных баз с целью напугать кого-то», — заключил депутат.