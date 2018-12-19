Москва, 19 декабря. Госдума приняла закон о наказаниях для депутатов за конфликт интересов. Поправки внесены в закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы».

«Если депутат, используя свои полномочия, лоббирует бизнес родственников, свои интересы, направляет депутатские запросы в личных целях, он будет отстранен от руководящей должности, а также на него может быть наложено взыскание», — сказал парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В разработке инициативы приняли участие представители обеих палат парламента. Володин отметил, что закон реализует поручения президента РФ Владимира Путина согласно Национальному плану противодействия коррупции на 2018–2020 годы.

«Закон направлен на унификацию единых антикоррупционных стандартов по предотвращению конфликта интересов, которые уже действуют в отношении всех госслужащих. И мы считаем, что это обосновано, есть запрос общества на то, чтобы власть была ответственной, и нам нужно ему соответствовать», — резюмировал Вячеслав Володин.

Порядок применения данного закона будет прописан в регламентах Госдумы и Совфеда.

Это позволит ввести дифференцированную ответственность для депутатов, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«До сих пор закон устанавливал только один вид ответственности — прекращение полномочий парламентария. Такое наказание могло быть применено за несоблюдение антикоррупционных ограничений иметь счета за рубежом или отказ декларировать доходы и расходы», — рассказал Федеральному агентству новостей Анатолий Выборный.

Лишение парламентской должности, по мнению депутата, сильно влияет на репутацию.