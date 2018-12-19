Польские пограничники закрывают пешеходный КПП на границе с Украиной

Варшава, 19 декабря. Контрольно-пропускной пункт «Долгобычов-Угринов», предназначенный для пересечения польско-украинской границы лицами и автомобильным транспортом, будет функционировать до окончания 2018 года, а затем его пешеходная часть будет закрыта. Об этом в среду сообщает Пограничная служба Польши.

«С конца года завершается пилотный проект пешеходного движения на дорожном пограничном проходе «Долгобычов-Угринов», — следует из сообщения польского ведомства.

В Погранслужбе республики отметили, что временный характер инфраструктуры, предназначенной для фиксирования движения граждан, создает большое число рисков и не позволяет продолжить проект в его теперешнем виде.

Напомним, пешеходный переход на указанном пункте пропуска начал работу в июле 2015 года для того, чтобы оценить потребность в таком варианте пересечения границы и выяснить масштаб пограничного движения.

На сегодняшний день в течение 24 часов границу в Долгобычове пересекают порядка 3,5 тыс. граждан, из которых пешком или на велосипеде — примерно 850 человек.