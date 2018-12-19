Шойгу понимает важность усиления Крыма: эксперт оценил военные учения с использованием С-400

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу понимает важность усиления Крыма, уверен военный эксперт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 провели военные учения по противовоздушной обороне в российском Крыму. Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели учения по противовоздушной обороне (ПВО)», — заявил он.

По словам Рулева, в ходе учений боевые расчеты отработали свертывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перебазирование в новые районы. После развертывания установок расчеты выполнили топопривязку и ориентирование на местности с дальнейшим приведением в боевой режим, а после начали сбор данных о воздушной обстановке.

Вынужденный шаг России

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН заметил, что российская территория находится под серьезной угрозой. Это стало понятно после продавленной Западом при большинстве воздержавшихся провокационной резолюции Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма и информации о подготовке Украиной диверсий против полуострова. Нельзя забывать и о практически ежедневном разведывательном патрулировании американскими воздушными аппаратами пространства над Черным и Азовским морями, а также Украиной. В этой ситуации укрепление безопасности Крыма выглядит естественным и даже вынужденным шагом России.

«Украинская провокация на море в районе Керченского пролива показала, что Киев и стоящие за ним силы в Вашингтоне готовы на любую степень обострения ситуации, вплоть до вооруженного конфликта. Исходя из возможностей Украины и сил НАТО в регионе, необходимо учитывать воздушную угрозу Крыму, для предотвращения которой там и размещены российские комплексы ПВО и ПРО.

Поддержание их боеспособности требует участия в учениях, поэтому решение Шойгу об их проведении выглядит естественным. Он понимает важность усиления Крыма. Кроме подготовки армии, учения наглядно показывают готовность российских вооруженных сил к защите государства от любых видов агрессии и провокаций», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, Черное море до присоединения Крыма к России рассматривалось НАТО как акватория, на которой Альянс планировал установить свое полное военное господство. Эти планы были разрушены волеизъявлением крымчан, и на Западе констатировали создание вокруг полуострова российской зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD), которая препятствует агрессивным намерениям НАТО.