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В Совбезе назвали ИГ главной угрозой безопасности южных рубежей России

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В Совбезе назвали ИГ главной угрозой безопасности южных рубежей России

Москва, 19 декабря. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ1 остается главной угрозой безопасности южных рубежей России. Об этом сообщил помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, немало россиян, а также граждан бывших советских республик вступили в ряды экстремистской группировки.

«Наиболее серьезную угрозу безопасности южных рубежей России сейчас представляет деятельность ИГ. В ее рядах находится немало граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также уроженцев Китая и России», — отметил Венедиктов в интервью РИА Новости

Напомним, ранее в среду стало известно, что в результате спецоперации ФСБ в Ставропольском крае ликвидированы члены ИГ. Боевики готовили теракт, а при задержании оказали сопротивление сотрудникам Федеральной службы безопасности.   

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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