Киев, 19 декабря. Руководство вуза «Львовская политехника» заявило о продлении зимних каникул и сокращении летних из-за нехватки средств на отопление. Об этом журналистам рассказал проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.

По его словам, руководство учитывало возможности оплаты коммунальных средств при планировании зимних каникул, поскольку в вузе есть нехватка денежных средств.

«Если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы 1 июня, а так начинаем 1 июля», — заявил проректор.

Как заявил представитель «Львовской политехники» Ярослав Мельник, один день оплаты коммунальных услуг в вузе составляет 350 тысяч гривен. В беседе с Zaxid.net он назвал эту сумму неподъемной для учебного заведения.

Напомним, на Украине с 1 ноября повысилась цена на газ на 23,5%. Это связано с требованием Международного валютного фонда, который отказывался предоставлять Украине очередной транш по кредиту, без повышения цены на газ.

Напомним, ранее экс-премьер Украины Николай Азаров раскритиковал украинские власти за длительные каникулы в вузах.