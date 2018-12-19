Москва, 19 декабря. Причастные к химическим атакам в Алеппо боевики пользовались покровительством Запада, заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

По его словам, об этом свидетельствует «странная реакция» США на расследование инцидента, которое проводят российские специалисты. Как напомнил Венедиктов, в Алеппо находится мобильный комплекс российских войск радиационной, химической и биологической защиты, специалисты проводят анализ проб грунта и осколков снарядов.

«Это сразу же вызывает странную реакцию Пентагона, который предостерегает Москву от «манипулирования фактами». Мол, все, что требуется от России, так это только обеспечить безопасность миссии ОЗХО», — заметил представитель Совбеза в беседе с РИА Новости.

Как обратил внимание Венедиктов, подобного рода заявления американской стороны дают основания полагать, что представители Вашингтона уже знают, какие факты выявит расследование российских специалистов.

«Напрашивается вывод, что это нелицеприятные факты, связанные с причастностью к химической атаке в Алеппо пользующихся покровительством Запада незаконных вооруженных формирований», — резюмировал он.

Ранее США назвали «фальсификацией» применение террористами запрещенных химических отравляющих веществ против мирного населения Алеппо в ноябре. Минобороны РФ подчеркнуло, что заявление Госдепа США является попыткой надавить на ОЗХО.

Боевики незаконных вооруженных формирований 24 ноября атаковали мирные кварталы Алеппо. При этом были использованы снаряды, заряженные запрещенными отравляющими веществами. В результате химатаки пострадали более 100 человек.

США и силы возглавляемой ими международной коалиции находятся в США незаконно. Дамаск неоднократно обращал на это внимание. Коалиция действует в САР без согласования и координации с сирийскими властями, нарушая резолюцию СБ ООН.