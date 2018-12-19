Собачонки лают, чтобы на них не наступили: в Крыму отреагировали на данные о провокации ВСУ в Перекопе

Стало известно о дате и месте военной провокации Киева в Крыму. Как рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, 24-25 декабря Вооруженные силы Украины намерены обстрелять Перекопский перешеек.

По словам дипломата, Украина планирует совершить диверсию именно на суше, поскольку считает, что эскалация конфликта на море для нее более рискованна.

При этом провокация на границе с Россией просто необходима украинскому президенту Петру Порошенко, потому что он ищет повод продлить военное положение в стране. Если же Москва ответит на действия Киева, как это задумал Порошенко, то он станет «кричать на всех углах об агрессии» с российской стороны, обосновывая тем самым продление военного положения на Украине.

Депутат Госсовета Крыма Алексей Черняк, комментируя Федеральному агентству новостей информацию о дате и месте возможной диверсии Киева, согласился с тем, что провоцировать Россию в Азовском или Черном морях Украина больше не станет. Потому что от Азовской флотилии Украины практически ничего не осталось, и инцидент в Керченском проливе, произошедший 25 ноября, дал понять Киеву, что в районе Крымского моста его планы неосуществимы, пояснил парламентарий.

«А на суше в этой стране дураков еще хватает, — заметил Алексей Черняк. — Конечно, здравомыслящих людей на Украине все-таки больше, но идиоты сидят во власти, а еще есть люди, готовые за копейки совершить что угодно. Поэтому и провокации на границе с Россией не просто страшилки, а вполне реальные вещи. И их не пугает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил: ответ будет такой, что мало не покажется».

Депутат напомнил, что украинская сторона уже пыталась устроить провокации на границе с Крымом. И все они жестко пресекались.

«Порошенко хочет спровоцировать Россию, чтобы потом на всех международных площадках кричать о какой-то «российской агрессии». Здесь нет ничего удивительного, все это было уже много раз. И нас в любом случае будут пытаться сделать виноватыми. Но закон и правда на нашей стороне. Рано или поздно все изменится», — сказал Алексей Черняк.

Парламентарий также отметил, что Крым готов к любым поползновениям со стороны российско-украинской границы. И в таком состоянии он находится с 2014 года.