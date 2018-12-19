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В Альметьевске загорелся мебельный склад: опубликовано видео

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В Альметьевске загорелся мебельный склад: опубликовано видео

Казань, 19 декабря. В городе Альметьевск Республики Татарстан произошел крупный пожар на мебельном складе, два человека отравились угарным газом, видео с места ЧП оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Одного из пострадавших медики скорой помощи пытаются реанимировать. По словам владельца склада, внутри может находиться еще один работник. Пожарные пытаются локализовать огонь, который охватил 360 квадратных метров склада.

Обрушилась крыша, в небо поднимаются клубы черного дыма и столб огня. Правоохранительные органы выясняют причину возгорания.

Автор: Ирина Селезнева
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