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Мутко покинул пост президента РФС

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Мутко покинул пост президента РФС

Москва, 19 декабря. Виталий Мутко объявил об уходе с поста президента Российского футбольного союза (РФС). По имеющимся данным, исполняющим обязанности главы РФС стал Сергей Прядкин. Об этом сообщается в среду в Twitter-аккаунте РФС.

Отмечается, что нового главу организации выберут на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая состоится 22 февраля будущего года.

В прошедший понедельник источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что на место Мутко также претендует председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков.

Напомним, в конце 2017 года исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпиадах в любом качестве. Мутко оспорил данный вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне и на шесть месяцев приостановил работу на посту президента РФС.

Временно исполняющим обязанности главы футбольной организации был назначен Александр Алаев.

Автор: Андрей Крылов
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