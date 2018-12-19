Атлантическая ось разрушена: Мухин объяснил разлом коллективного Запада

Понятия «Запад» больше не существует, заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов. По его словам, каждое государство все больше руководствуется собственными интересами и действует без оглядки на своих соседей и партнеров.

«У каждого из этих игроков могут быть свои уникальные приоритеты, не совпадающие с интересами партнеров. В качестве примера уместно вспомнить о расхождениях позиций США и Европы по региональной безопасности, экономических противоречиях и торговых войнах, наконец, о трениях внутри НАТО», — сказал Венедиктов, слова которого приводит РИА Новости.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил разлом коллективного Запада. По словам политолога, деструктивные процессы были запущены в тот момент, когда Соединенные Штаты решили разорвать ядерную сделку с Ираном.

«Просто «Запад» — это красивое выражение, за которым мало что стоит. Вероятно, он имел в виду коллективный Запад. Да, действительно, после того, как была отменена иранская сделка, после того, как США объявили о собственной исключительности и безусловном приоритете своих национальных интересов, коллективного Запада больше нет. Атлантическая ось оказалась разрушена. И теперь каждый сам за себя. Но это не отменяет локальных союзов, союзов по интересам и не отменяет тех стереотипов, которые работают. Я имею в виду стереотип, некий атавизм в виде НАТО, европейскую континентальную безопасность и так далее», — говорит политический аналитик.

При этом он исключил потепление отношений между Россией и Европой из-за разногласий с США.

«Такого исторического факта я не припомню. Разворот Европы в сторону России невозможен по той простой причине, что мы, конечно, партнеры, живем на одном континенте и являемся частью Европы, но Западная Европа странным образом присвоила себе статус хранителя европейских ценностей. Хотя если посмотреть на географическую карту, то сразу станет понятно, что эти претензии имеют под собой мало оснований. Россия является большей частью Европы и имеет право быть хранителем европейских ценностей не меньше, чем Западная Европа», — подчеркнул собеседник агентства.

Именно поэтому Западная Европа постоянно старается всячески принижать статус России. Тем не менее РФ будет продолжать сотрудничество со странами ЕС, только будет делать это точечно.