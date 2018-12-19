В онкоцентре им. Блохина рассказали о найденных в холодильной камере телах

Москва, 19 декабря. Тела неизвестных людей были найдены в ходе проверки в Национальном центре онкологии имени Блохина на юге российской столицы.

По словам источника Федерального агентства новостей в онкологическом центре, в самой больнице не понимают, откуда взялись тела неизвестных.

«Никаких опознавательных бирок — ничего. Просто проводили инвентаризацию в холодильной камере и наткнулись на трупы», — уточнил собеседник ФАН.

В настоящее время, продолжил источник, в холодильной камере работают следователи, а также представители онкоцентра.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли все документы.

Как добавил источник в больнице, по документам ведомственная проверка проходит постоянно, поскольку это — онкоцентр, где находятся различные серьезные медицинские препараты. По этой причине, предположил собеседник, следователи «вряд ли что-нибудь найдут в документах про эти мумифицированные трупы».

По предварительным данным, трупы в камере находятся с середины 2000-х годов.