«Современник» — это ее жизнь: коллеги поздравили Галину Волчек с юбилеем

Москва, 19 декабря. Выдающийся театральный режиссер, художественный руководитель «Современника» Галина Волчек в среду отмечает день рождения, ей исполнилось 85 лет.

С юбилеем режиссера поздравляют актеры и деятели культуры, свои пожелания Волчек уже направил президент России Владимир Путин. Актриса «Современника» Дарья Белоусова уверена, что Волчек уже многие десятилетия является примером максимально профессионального отношения к служению искусству.

«Самое главное качество Галины Борисовны, которое, как мне кажется, в наше время отсутствует у очень многих людей, – это способность к риску и бесстрашию… Для меня Галина Борисовна является большим примером человеческого, в первую очередь, поступка с самим собой», — сказала Белоусова в интервью «ПолитРоссии».

Актер Дмитрий Певцов заявил, что Волчек буквально живет «Современником», являясь любящей матерью для артистов.