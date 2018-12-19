Россия обеспокоена деятельностью США в грузинской лаборатории Лугара — Карасин

Москва, 19 декабря. Российские власти озабочены военно-биологической активностью США в лаборатории Лугара в Грузии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«У нас вызывает серьезную озабоченность американская военно-биологическая активность в грузинском исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара», — заявил Карасин.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе рассказал о смерти 30 человек, которые якобы погибли в декабре 2015 года, предположительно во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. Гиоргадзе предположил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить летальные эксперименты над людьми.

Отметим, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские специалисты вводили местным жителям токсичный препарат под видом лечения.

Москва неоднократно высказывала тревогу по поводу действий США недалеко от российских границ. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность лаборатории представляет прямую угрозу жизни и здоровью всех граждан на просторах бывшего СССР.