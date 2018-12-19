«Серые» зоны США в Ат-Танфе и Заевфратье тормозят урегулирование в Сирии — Совбез РФ

Москва, 19 декабря. США и союзники мешают мирному урегулированию в Сирии. Именно из-за их действий на сирийской карте остаются «серые» зоны, которые тормозят процесс национального примирения в республике, заявил секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

Он подчеркнул, что США и союзники действуют в САР незаконно, без согласия на то властей республики.