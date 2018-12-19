Случаи вмешательства США во внутренние дела России перестали быть редкостью — данный факт уже признают даже сами американцы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не так давно заявил, что существует «миллион примеров» открытого вмешательства Вашингтона во внутренние дела других страх. В начале года сотрудник ЦРУ Стивен Холл, отвечающий за вмешательство во внутренние дела России в течение 30 лет, открыто признал, что США проводят подобные операции, и выразил надежду, что это будет продолжаться и в дальнейшем.

В то же время дестабилизировать обстановку в России США помогают иноагенты, такие как «Радио Свобода», «Настоящее время», «Дождь», «Голос Америки» и общественные организации вроде движения «Голос», которые регулярно занимаются дискредитацией России и кроме того нарушают закон РФ об иностранных агентах.

В октябре киберкомандование США развернуло в Интернете операцию против российских СМИ. Россиянам разослали сообщения, в которых говорилось, что власти США идентифицировали их как причастных к «вмешательству» в американских выборы. Сообщения с анонимными угрозами получили несколько российских журналистов, в том числе и гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

В Совете Федерации СМИ-иноагенты назвали органами государственной пропаганды. Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам, который возглавляет Временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов подчеркнул, что работа по борьбе с иностранным вмешательством в дела России продолжается.

Федеральное агентство новостей решило узнать у своих читателей, что они думают по поводу вмешательства США во внутреннюю политику РФ.