Сирия, 19 декабря. Курды проводят принудительную мобилизацию мирных жителей в Хасаке. Силы SDF**** приступили к строительству военных лагерей на севере Ракки. Части САР атаковали исламистов на юго-востоке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по уничтожению остатков боеприпасов боевиков в провинции Алеппо; атаковали позиции джихадистов на юго-востоке Идлиба.

«Джейш Аль-Изза»: инициировала столкновения с САА в северной части Хамы.

Курды: проводят принудительную мобилизацию на севере Хасаки; строят военные лагеря на севере Ракки в преддверии наступления ВС Турции; продолжают стягивать силы к сирийско-турецкой границе в Хасаке.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (SyriaNewsNetwrk) сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) вновь провели работы по уничтожению взрывных устройств, оставленных исламистами вооруженной оппозиции в пригородах административного центра региона. Саперы правительственных сил ликвидировали остатки боеприпасов боевиков САА в районе Ар-Рамуса и на окраинах населенного пункта Аль-Бурейдж. Подрывные работы прошли в период с 9.00 до 14.30. Напомним, территории города Алеппо, а также близлежащих поселений были зачищены от радикалов около двух лет назад, однако в регионе до сих пор находят следы их присутствия.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) атаковала позиции исламистов в юго-восточной части провинции Идлиб. Артиллерия 4-й дивизии САА ударила по оборонительным сооружениям джихадистов на окраинах населенных пунктов Джарджаназ и Хеш. Накануне также отмечались перестрелки в данном районе. Как известно, действия САА были спровоцированы радикалами исламистских бандформирований, выступающих против мирного урегулирования конфликта с сирийским правительством. Никаких данных о потерях джихадистов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, несмотря на множественные попытки властей САР избежать стычек с исламистами, они, в свою очередь, продолжают вынуждать САА на новые боестолкновения.

Провинция Ракка

Появилась информация о строительстве новых военных лагерей «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в северной части провинции. Учитывая возможность скорого начала наступления вооруженных сил Турции, курды предпринимают все необходимое, дабы противостоять Анкаре. Напомним, заявленной целью Турции является зачистка приграничных территорий к востоку от Евфрата от курдских вооруженных формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая причисляется к числу террористических организаций многими странами.

Между тем поступили уточненные данные о взрыве, прогремевшем в городе Ракка несколько часов назад. Как передает военный источник в сети Twitter (EuphratesPost), мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством детонировал в квартале Аль-Китар. Напомним, ранее сообщалось, что жертвами инцидента стали четыре мирных жителя и один курдский боец.

Провинция Хама

В северной части провинции вновь обострился вооруженный конфликт между правительственными войсками и джихадистами группировки «Джейш Аль-Изза». Боевики в очередной раз предприняли вылазку на позиции сил САР на линии разграничения сил сторон. Как заявляет Twitter-канал (HalabTodayTV), во время столкновений в районе города Аль-Масасна погибли несколько солдат Сирийской арабской армии (САА). Ответные артобстрелы и ракетные удары САА пришлись по позициям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Арбаин. Напомним, север региона входит в демилитаризованную зону, в границах которой действует режим тишины. Она была сформирована в рамках российско-турецкого Сочинского соглашения, заключенного после переговоров между президентами РФ и Турции, состоявшихся 17 сентября.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что курды продолжают стягивать силы на север региона. Очередная партия подкреплений «Демократических сил Сирии» (SDF) прибыла в город Рас Аль-Айн в рамках подготовки к широкомасштабному наступлению турецких сил. Напомним, SDF вынуждены передислоцировать отряды из провинции Дейр-эз-Зор, что влечет за собой активизацию террористов «Исламского государства»1 в так называемом Хаджинском котле.

Кроме того, готовясь к атакам армии Турции, «демократические силы» не прекращают проводить принудительную мобилизацию мирного населения. По информации Twitter-канала, подконтрольного местным племенам из города Манбидж, аресты гражданских лиц проходят в Рас Аль-Айне. Напомним, незаконные задержания людей и отправка их на фронт вызывает массовые волнения среди сирийцев. Ранее неоднократно поступали данные об акциях протеста, многие их которых, однако, были подавлены курдами с применением оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)